Cagliari, tenta di rubare i soldi dalla cassa in un bar di via Roma: arrestato

Questa mattina è entrato in un bar di via Roma, e approfittando di un attimo di distrazione della dipendente, ha tentato di impossessarsi del denaro della cassa. Ma è stato subito sorpreso, e dopo aver postato via una bottiglietta d’acqua si è dato alla fuga. L’uomo, un 28enne del Senegal, già noto alle forze dell’ordine, poichè gravato dalla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento negli stessi luoghi della persona offesa, per vicende giudiziarie di stalking, è stato subito bloccato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati. E’ finito in manette, domani il rito per direttissimo.