Cagliari, tensione alle stelle in via Quirra dopo un’auto incendiata: Zedda chiude il mercato per due giorni

Il sindaco Massimo Zedda sbarra per due giorni, lunedì dodici e martedì tredici agosto, il mercato di via Quirra a Cagliari “per motivi di ordine pubblico”. C’è l’ordinanza ufficiale, spedita via email a tutti i boxisti. Zedda parla chiaramente di un “grave atto intimidatorio ai danni di un dipendente del Comune in servizio al mercato”, capitato “l’8 agosto”. Ma cosa è successo? Qualcuno, davanti al mercato, ha dato alle fiamme l’automobile del dipendente, stando a quanto trapela residente in un comune dell’hinterland, da anni in servizio nella struttura. “Radio mercato” racconta che ci sarebbero stati degli screzi con vari boxisti, legati anche al parcheggio della macchina, ma dietro ci sarebbero anche altri motivi. Ieri il dirigente Alessandro Cossa ha fatto un blitz al mercato, ha parlato con i dipendenti comunali e le guardie giurate, ed è poi passato tra i box per capire che aria stesse tirando. Un’aria mefitica, stando alla sua relazione che ha portato Zedda alla serrata.

Nella relazione Cossa ha rappresentato “la grave difficoltà derivante dall’impatto dell’evento sul personale dipendente e delle ditte operatrici all’interno del mercato di