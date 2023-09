Cagliari, tavolini abusivi e musica all’esterno: stangata al Dan Cocktail di piazza Garibaldi

Tavolini abusivi e musica all’esterno: niente drink all’aperto per un mese per il Dan Cocktail di piazza Garibaldi. Il blitz della polizia municipale è dell’11 maggio scorso. Poco prima della 23 gli agenti accertavano l’occupazione della piazza con tavoli, sedie e ombrelloni per una superficie totale di 45 mq, mentre quelli concessi risultavano solo 30. Inoltre è stato rilevato, senza un titolo abilitativo, l’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali, in funzione mediante

l’impiego di 2 diffusori acustici, collegati ad un impianto HI-FI. La musica riprodotta all’interno era udibile all’esterno del locale, nell’area data in concessione, poiché la porta d’ingresso era aperta.

A nulla sono valse le opposizioni scritte della società titolare dell’attività. La concessione sul suolo pubblico è stata sospesa per 33 giorni, dal 28 settembre al 30 ottobre 2023 compreso. In questo lasso di tempo il Dan Cocktail non potrà mettere tavolini e sedie all’esperto per servire drink all’aperto.