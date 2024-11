Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Soltanto caos ma tanti disagi per centinaia di automobilisti che si sono trovati “imbottigliati” nel traffico di Viale Marconi a causa di un tamponamento fra una Punto e una Smart. L’incidente è avvenuto attorno alle 17 nei pressi di Is Pontis Paris e della rotatoria che collega via Riu Mortu a Monserrato e con Selargius. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per sbloccare il traffico e rende di nuovo fruibile la zona.