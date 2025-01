Lunghe code fino a via Cadello e disagi a causa di un tamponamento fra 3 auto sull’Asse Mediano, allo svincolo in direzione Genneruxi. Nell’incidente è rimasta ferita una persona ma fortunatamente non versa in gravi condizioni. La polizia locale si è occupata dei rilievi di rito mentre il personale del 118 si è occupato delle persone coinvolte nel sinistro.