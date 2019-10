Cagliari, svolta sul giallo Mattia Ennas: disposta l’autopsia, ora si indaga per omicidio

C’è una svolta sul giallo di Mattia Ennas, il giovane quartese misteriosamente precipitato da un palazzo a Mulinu Becciu la mattina del 25 agosto. E’ cambiato il capo di imputazione, non si indaga più per morte come conseguenza di altro reato, bensì si indaga per omicidio e furto. “Indizi che aprono nuovi scenari”