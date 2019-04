Cagliari, svaligiato il “New Puccini”: portati via i soldi della cassa e un iPadcagliari

Furto con scasso al cocktail bar “New Puccini” in via Puccini a Cagliari. La notte tra domenica e lunedì qualcuno – non si sa ancora se una o più persone – è riuscito a forzare la serranda e, una volta dentro, ha arraffato tutti i soldi contenuti nella cassa e, poi, un iPad poggiato sopra il bancone. Nessuno ha sentito nulla e l’amara scoperta è stata fatta il giorno dopo da una dipendente. Il titolare, David Bullegas, 41 anni, ha gia fatto denuncia ai carabinieri: “Ho il locale in gestione da due mesi, non mi sarei mai aspettato di vivere una situazione simile”, spiega il giovane, contattato da Cagliari Online.

“In cassa c’erano cento euro e l’iPad ha un valore di circa 500 euro. Non è per i soldi, alla fine, ma per il gesto, da infami. Qui con me lavorano altre sei persone, siamo tutti giovani onesti”. Difficile risalire al ladro o ai ladri: “Non ho telecamere nel locale, è chiaro che dopo questo furto le installerò in tempi rapidissimi”.