Cagliari, strade off limits e Poetto blindato senz’auto due giorni per il triathlon: occhio alle multe

VISTA la nota del Servizio Polizia Locale prot. 142946/2023 del 11/05/2023 avente per oggetto il parere per la manifestazione sportiva denominata “ World Triathlon Championship Series” organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon, in programma dal giorno 26 Maggio 2023 al giorno 27 Maggio 2023 e la richiesta di emissione di ordinanza per la modifica temporanea alla circolazione; VISTA la nota del Servizio Polizia Locale prot. 145834/2023 del 15/05/2023; CONSIDERATO che lo svolgimento della manifestazione sportiva, nell’ambito urbano, costituisce un elemento altamente impattante per la viabilità cittadina e non è, per sua natura, compatibile con la normale circolazione dei veicoli; CONSIDERATO che si rende necessario adottare provvedimenti viabilistici provvisori allo scopo di contemperare le esigenze della manifestazione, con quelle della libera circolazione sulle strade, per la tutela del pubblico, delle persone coinvolte nella manifestazione e per la sicurezza degli altri utenti della strada; VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni; VISTI gli artt. 5-6-7-37 del D.L.vo 30/04/92 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA “occupazioni” “Zona A” (come da schema dal parere allegato) ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 23:00 DEL 22 maggio 2023 ALLE ORE 18:00 DEL 29 maggio 2023 escluso i veicoli al seguito della manifestazione -via Vulcano (lato via Lungo Saline) “Zona B” (come da schema dal parere allegato) ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 23:00 DEL 23 maggio 2023 ALLE ORE 20:00 DEL 28 maggio 2023 escluso i veicoli al seguito della manifestazione -via Vulcano (da via Lungo Saline ad area parcheggi fronte stabilimento balneare della Marina Militare compresi) -lungomare Poetto (da ingresso stabilimento balneare del Lido a via Vulcano) -via Ausonia (da via Stromboli alla via Vulcano) “Zona C” (come da schema dal parere allegato)

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 23:00 DEL 23 maggio 2023 ALLE ORE 20:00 DEL 28 maggio 2023 escluso i veicoli al seguito della manifestazione -area parcheggi fronte Lido (porzione lato via Vulcano) “prova percorso” ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 10:00 alle ore 13:00 DEL 26 maggio 2023 escluso i veicoli al seguito della manifestazione -area parcheggi fronte Lido (porzione lato via Vulcano) -via dei Villini (da via Ischia a via Vulcano) -via Vulcano -via Lungo Saline (corsia parcheggi, da via Ischia a via Ippodromo) via Lampedusa via Isole Tremiti via Lipari via Stromboli.