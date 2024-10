Cagliari, stop degrado a Sant’Elia: arriva il bando da 320mila euro per il progetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un intervento da 22 milioni di euro, fondi del pnnr, per un progetto anti degrado nel quartiere Sant’Elia: verde, parcheggi, illuminazione e fogne, vero e proprio incubo per i residenti costretti a convivere con liquami che fuoriescono a causa dei tombini che saltano. Il comune ha già approvato la spesa di 320 mila euro che serviranno per elaborare il progetto: il bando sarà pubblicato la prossima settimana, il vincitore si conoscerà entro 20 giorni circa. Partirà poi tutta la procedura per l’affidamento dei lavori, con i cantieri che apriranno all’inizio del 2025.

Il nuovo intervento ha l’obiettivo di riqualificare le aree intorno agli edifici erp di Area nel quartiere, con rifacimento dei sottoservizi, impianti fognari, idrici e di illuminazione pubblica, razionalizzazione delle aree destinate a parcheggio, viabilità, verde pubblico e socializzazione con la realizzazione di spazi attrezzati.