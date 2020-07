Cagliari, stop al ritiro dei rifiuti al mercato: “Butteremo gli scarti di carne e pesce per strada”

In piena estate 2020 salta il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali all’interno del mercato civico di San Benedetto a Cagliari. Gli scarti di carne e pesce, pian piano, si stanno accumulando all’interno delle celle frigorifere dei macellai e dei pescivendoli, e la puzza non è l’unico problema. C’è anche un “sos” legato all’igiene: “Da giorni non ritirano gli scarti del grasso e le varie ossa. Ce li stiamo tenendo in cella, quando si riempiranno cosa faremo? Se non trovano una soluzione li butteremo per la strada”, afferma, arrabbiatissimo, Sergio Masella, storico boxista di San Benedetto ed ex presidente del consorzio interno. “Contratto o appalto scaduto? Forse per negligenza un po’ di tutti, noi paghiamo già per la carta e il cartone, adesso dovremmo pagare seicento o 700 euro in più per gli scarti speciali quando, sino a pochi giorni fa, la cifra era molto inferiore”.

La rabbia è tanta, anche tra i pescivendoli. Stasera ci sarà una riunione tra tutti gli operatori per fare il punto della situazione, e potrebbe anche arrivare qualche rappresentante del Comune. Di sicuro, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, domani è stato fissato in agenda un incontro ufficiale per cercare di risolvere la situazione degli “scarti speciali”.