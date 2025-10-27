Cumuli di rifiuti, scritte spray ovunque, sporcizia, vandalismo e degrado diffuso: a Stampace il giorno dopo la fine del festival internazionale dell’arte di strada è il giorno in cui si fanno i conti con la realtà. A pubblicare sui social le foto che vedete è sui social Gianluigi Bacchetta, docente universitario, a lungo direttore dell’orto Botanico di Cagliari. Suscitando, inevitabilmente, polemiche fra gli stampacini e non solo loro: disapprovazione e condanna unanime, ma anche tanti dubbi su come venga gestita la raccolta rifiuti e la pulizia della città.

Su tutto, però, a essere condannata senza appello è l’inciviltà: c’è chi nei commenti se la prende con i giovani, puntando il dito su una generazione allo sbando, chi attacca manifestazioni come Sa Ruga e chi invece le difende, chi si chiede perché la gente preferisca lanciare letteralmente i rifiuti in strade e piazze invece che conferirli come sarebbe logico fare. Tutti d’accordo su una cosa però: basterebbe poco per garantire un minimo di decoro alla città.