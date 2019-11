Cagliari, primo sì al nuovo stadio e al centro commerciale a Sant’Elia

C’è il primo sì al piano guida per Sant’Elia. Il documento alla base del nuovo stadio dei rossoblù. La pratica ha avuto il via libera della commissione comunale Urbanistica: 6 favorevoli (maggioranza) e tre astenuti (l’opposizione). I consiglieri di centrosinistra hanno presentato alcuni emendamenti che saranno discussi in consiglio comunale. Mercoledì atteso l’ok dell’aula di palazzo Bacaredda.

E ora la palla passa all’aula che mercoledì dovrà dare il via libera definitivo al progetto. Il piano prevede una rivoluzione a Sant’Elia. Il vecchio stadio sarà demolito e al suo posto sorgerà la nuova casa dei rossoblù capace di contenere 30 mila spettatori e un albergo. l posto della Sardegna Arena spunterà un mega centro commerciale (tassello questo che ah destato perplessità in consiglio comunale e tra le associazioni di categoria). I parcheggi saranno distribuiti tra Sant’Elia e San Bartolomeo. Prevista anche la demolizione del cavalcavia di viale Ferrara che sarà trasformato in viale alberato. Baretti e ristorantini troveranno spazio accanto al canale di Terramaini.