Cagliari, stabili le condizioni della bimba dopo l’incidente sulla 130: è ricoverata in Rianimazione

È ancora grave e in Rianimazione la bimba di 8 anni di origini marocchine coinvolta in un incidente stradale sulla 130. La sua prognosi è riservata, ma le sue condizioni sono stabili, spiegano i medici del Brotzu dove la piccola è ricoverata.

Lo scontro è avvenuto accanto alla rotatoria di Decimomannu: l’Opel corsa sulla quale viaggiava la piccola, secondo le prime ipotesi, è stata tamponata da un furgone.

La squadra dei Vigili del fuoco ha dovuto aprire un varco tra le lamiere per consentire il soccorso alla piccola, al fratellino e alla madre dei due bimbi. Questi ultimi due sono ricoverati in gravi condizioni, ma non sono in pericolo di vita.