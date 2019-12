Cagliari, spaccio di droga in via Roma: pregiudicato gambiano in manette

Spacciava droga alla fermata del bus davanti alla Rinascente. Un manette un giovane di origini gambiane. Continua senza sosta l’attività del Comando Provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti nel capoluogo sardo.

Nella mattinata di oggi i Baschi Verdi della seconda Compagnia Cagliari hanno arrestato un ventisettenne originario del Gambia e residente a Cagliari, in possesso di regolare permesso di soggiorno e con precedenti di polizia specifici, colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio in occasione nelle festività Natalizie e di fine anno, mentre passavano in via Roma i militari delle Fiamme Gialle avevano notato uno strano andirivieni di persone accanto alla fermata dell’autobus nelle vicinanze della Rinascente.

Dopo un breve appostamento nelle vicinanze del luogo, è stato visto un cittadino di origine africana intento nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’umo è stato trovato in possesso di 18 dosi di hashish per un totale di 10,3 grammi e ha opposto resistenza all’arresto.

Il responsabile è stato così tratto in arresto per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, poi trattenuto in cella di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo che sarà celebrato domani mattina.