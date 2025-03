Nei giorni scorsi i Baschi Verdi, unitamente alle unità cinofile del Corpo, hanno eseguito il consueto servizio di controllo economico del territorio nella città di Cagliari, all’altezza di via Pisano.

Tra i sottoposti a controllo, un giovane di 29 anni che, a seguito dell’inequivocabile segnalazione del cane antidroga, è stato trovato in possesso di 2,1 grammi di cocaina suddivisa in 5 confezioni/dosi e di 210 euro in banconote di piccolo taglio.

Le successive operazioni di perquisizione, eseguite dalla Guardia di Finanza presso il domicilio di Cagliari, hanno permesso di rinvenire, materiale da confezionamento, un bilancino, 63,4 grammi di hashish e ulteriori 150 euro in banconote da 50 euro.

L’attività sopra descritta è frutto del quotidiano impegno delle Fiamme Gialle che continuano a porsi come scopo quello di supportare la tutela della salute pubblica, agendo con azioni dissuasive concrete, finalizzate a limitare e a contrastare, specie tra i giovani, l’utilizzo di sostanze droganti.