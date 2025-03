Negli ultimi tempi, il problema dei parcheggi a Cagliari è sempre più al centro delle discussioni cittadine e politiche. Trovare un posto auto è diventato complicato sia per i residenti che per chi decide di visitare la città nel weekend . La difficoltà maggiore riguarda proprio i forestieri, che spesso si trovano a girare a lungo prima di trovare un parcheggio, quasi sempre a pagamento. I posteggi più vicini al centro, come quelli della stazione e del porto, si riempiono rapidamente. Altri, situati più lontano, richiedono una passeggiata non indifferente per raggiungere il cuore della città. Questo scoraggia molti visitatori, tanto che sempre più persone rinunciano a scegliere Cagliari come meta del fine settimana. Corrado G. descrive una città “tempestata da ostacoli”, che rende sempre più difficile il raggiungimento di negozi e attività commerciali. È così che di fronte a queste difficoltà, c’è chi preferisce evitare il centro cittadino. “Un motivo per cui non esco a Cagliari nel weekend ”, afferma Silvia I. Il malcontento si riflette anche nei commenti sui social, dove spesso si legge: “Inutile guerra alle auto”. Gianni V. mette in evidenza un’opportunità poco sfruttata: il parcheggio di Viale Trieste, che con i suoi 1.300 posti potrebbe alleviare il problema. Tuttavia, viene utilizzato solo al 50% dai dipendenti regionali durante la mattina e resta chiuso la sera e la notte. “Perché?”, si chiede, suggerendo che una sua apertura prolungata potrebbe essere una soluzione. Non manca poi chi affronta il tema con ironia, come Gianmario M., che sottolinea il paradosso delle piste ciclabili poco utilizzate. “Possono venire in bici, visti i tantissimi chilometri di ciclabili inutilizzate”, commenta sarcasticamente. Ed è un peccato, perché Cagliari ha molto da offrire, soprattutto ai giovani che cercano una giornata di svago tra locali e vie dello shopping. Ma la città rischia di “perdersi” in queste problematiche, facendo trascorrere ai visitatori più tempo alla ricerca di un parcheggio che a godersi le sue bellezze.