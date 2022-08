Cagliari, sos di bar e ristoranti: “Impennata dei costi dell’energia, tante aziende a rischio”

L’impennata dei costi energetici si abbatte sui bilanci delle imprese, mettendo a rischio la prosecuzione delle attività in tante aziende del terziario di mercato. Confcommercio chiede al Governo e a tutte le forze politiche impegnate nel confronto elettorale di agire subito per dare risposta ad una vera e propria emergenza: è quanto si legge in una nota di Confcommercio-Imprese per l’Italia rilanciata dal Sud Sardegna.

Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, riprendendo l’appello della federazione nazionale, precisa che: “Dopo la pandemia, è arrivata la stangata dell’energia”. Costi insostenibili fanno arrancare le imprese.

“Da una parte siamo costretti a subire i rincari, dall’altra veniamo additati come coloro che aumentano i prezzi nei bar, locali e ristoranti ”.

Per questo, anche secondo Frongia, “È necessario agire subito rilanciando l’iniziativa in sede europea sul cosiddetto Energy Recovery Fund e puntando alla fissazione di un tetto al prezzo del gas ed alla revisione delle regole e dei meccanismi di formazione del prezzo dell’elettricità.

Agire subito fin dalla conversione in legge del decreto ‘Aiuti bis’, potenziando e rendendo più inclusivi i crediti d’imposta fruibili anche da parte di non ‘energivori’ e non ‘gasivori’, scegliendo di destinare all’abbattimento degli oneri generali di sistema il gettito derivante dalle aste per l’assegnazione delle quote di emissione di CO2 e rafforzando le misure contro il caro carburanti per il settore dell’autotrasporto”.

“ E’ poi evidente”, conclude la nota, “l’urgenza di affrontare con determinazione, nella prossima legislatura, i nodi della riforma della fiscalità energetica e della riduzione strutturale del carico fiscale su trasporti e mobilità”.