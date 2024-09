Cagliari, sorpreso con 1 kg di marijuana e mezzo kg di hashish

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un arresto per detenzione e spaccio a Cagliari.

Nelle prime ore del mattino, i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno tratto in arresto un 31enne incensurato, residente nel capoluogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in via della Fauna, nell’ambito di un servizio antidroga.

Gli investigatori avevano avuto notizia di una possibile attività illecita da parte del giovane e così lo hanno atteso e fermato mentre si trovava alla guida della sua Mercedes Classe B. Immediatamente sono scattate le perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, che hanno portato alla scoperta di un ingente quantitativo di stupefacenti. L’attività svolta ha dato i suoi frutti e l’arrestato è stato trovato in possesso di oltre 1kg di marijuana, quasi mezzo chilo di hashish, suddiviso in cinque panetti, oltre a 11.000€ in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.