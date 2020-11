Cagliari, “Sonia? E’ viva e sta bene, protetta dagli ignoranti che la perseguitano”

Di



cagliari

Falsa la voce, rimbalzata ieri notte sui social, della morte della donna nota in città per i due euro di elemosina domandati ai passanti e ai passeggeri dei bus. “È accolta in una Comunità che si occupa di lei. Non la vedrete più in giro alla mercé dell’ignoranza e dell’intolleranza”