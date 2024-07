Cagliari, situazione esplosiva al Brotzu: “Esauriti tutti i posti letto disponibili”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Esauriti tutti i posti letto disponibili al Brotzu. Lo scrive la direttrice genarale Agnese Foddis in una lettera spedita a tutti i dg delle asl sarde e a quello dell’assessorato regionale alla Sanità. Ormai al Brotzu piovono pazienti da tutta l’Isola a causa delle continue chiusure dei reparti negli ospedali sardi. Stamattina uno di questi è stato respinto al pronto soccorso di Carbonia e portato al Policlinico e poi da Monserrato è stato rimbalzato al Brotzu.

La Foddis nella missiva denuncia la “grave criticità che si è venuta a creare nelle diverse unità operative dell’azienda ospedaliera”. E aggiunge che è stato registrato un esaurimento dei posti letto disponibili presso Medicina generale, Medicina d’urgenza, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia della mano e Microchirurgia ortopedica e traumatologica, Chirurgia generale e d’urgenza, Chirurgia epatobiliopancreatica, Neurochirurgia, Gastroenterologia, Neurologia/Stroke. “Questa situazione sta mettendo a dura prova le nostre risorse e le capacità di garantire un’adeguata assistenza a tutti i pazienti che ne hanno bisogno”, aggiunge la Foddis, “chiedo la vostra massima collaborazione e il vostro impegno per individuare soluzioni immediate e efficaci e fronteggiare questa emergenza sanitaria e assicurare il benessere dei pazienti”.

Questa mattina in assessorato è stata convocata la DG del Brotzu che ha rappresentato le lamentate criticità. L’assessore ha deciso di convocare tutti i DG e DS della regione per il pomeriggio di martedì 23 luglio. L’obiettivo è istituire un tavolo tecnico con i direttori delle unità operative più in sofferenza per una collaborazione organica con interventi integrati.