Cagliari, è fissato per domani, martedì 6 maggio, alle ore 10, l’appuntamento davanti all’ospedale oncologico Businco, dove si terrà una manifestazione promossa dal comitato “Giù le mani dall’Ogliastra”. L’iniziativa nasce per sostenere la richiesta di reintegro del dottor Massimiliano Tuveri, stimato oncologo e punto di riferimento per numerosi pazienti. “Un caso che colpisce in maniera diretta tanti ammalati” – si legge in uno dei post che stanno circolando in rete per promuovere la partecipazione – “Un’occasione per dare voce a un’ingiustizia: è il motivo per cui non potete mancare”. L’appello sta mobilitando un numero crescente di cittadini. Nei giorni scorsi, la figlia di una paziente ha avviato una petizione online che, in poche ore, ha raccolto oltre 10.000 firme, segno tangibile dell’affetto e della fiducia che circondano il medico. Domani, dunque, in tanti si ritroveranno davanti al Businco per far sentire la propria voce e chiedere con determinazione che il dottor Tuveri possa tornare al fianco di chi, ogni giorno, affronta la dura battaglia contro la malattia.