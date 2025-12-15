Garantire luoghi sicuri, decorosi e pienamente fruibili ai cittadini: è questo l’obiettivo del progetto approvato dalla Giunta comunale per la manutenzione ordinaria dei cimiteri di San Michele, Bonaria e Pirri. Il provvedimento nasce dalla necessità di intervenire in modo sistematico sulla conservazione dei cimiteri cittadini, prevenendo situazioni di rischio, risolvendo criticità diffuse e assicurando una migliore fruizione degli spazi da parte dell’utenza. Si tratta di luoghi che non sono soltanto infrastrutture urbane, ma spazi di memoria, raccoglimento e rispetto, che richiedono attenzione costante e cura.

Il progetto, predisposto dal gruppo di lavoro nominato con determinazione dirigenziale del 19 novembre 2025, è stato redatto in fase unica, come previsto dal Codice dei contratti pubblici, e contiene tutti gli elementi necessari per l’esecuzione delle opere. Responsabile del progetto è l’ingegner Pierpaolo Piastra, dirigente del Servizio Manutenzione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e Servizi Tecnologici.

Gli interventi previsti rientrano nella manutenzione ordinaria e comprendono tutte quelle attività indispensabili per mantenere l’integrità strutturale, l’efficienza funzionale e l’identità dei complessi cimiteriali. Un insieme di azioni mirate che puntano soprattutto alla prevenzione dei rischi, alla sicurezza dei percorsi e delle strutture e al mantenimento del decoro complessivo.

Dal punto di vista economico, l’investimento complessivo ammonta a quasi 160mila euro.

Il progetto è stato sottoposto alle procedure di verifica e validazione da parte dell’Ufficio tecnico competente e ha ottenuto i pareri favorevoli sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello contabile. Con voto unanime, la giunta ha quindi approvato gli elaborati progettuali, il quadro economico e ha attestato che il progetto esecutivo è completo di tutti gli elementi necessari per dare avvio ai lavori.