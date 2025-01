Cagliari, l’economia della città si svuota, eccellenti chiusure anche nei centri commerciali, le più recenti riguardano il centro commerciale Santa Gilla, ad abbassare le serrande stavolta sono Benetton e Bricocenter. Nel frattempo, a diventare il vero cuore del commercio sono Sestu ed Elmas. In particolare, entro la fine del 2025, sarà il Fass Shopping Center ad aprire i battenti, con i suoi 35.000 mq di superficie, sviluppata su due livelli ospiterà numerosi negozi e servizi. Tra i più attesi si fa spazio Ikea, noto marchio svedese che posizionerà il suo secondo punto vendita in Sardegna, dopo lo store di Viale Marconi. A seguire Leroy Merlin specializzato nel bricolage fai da te e Maisons du Monde, rivenditore di articoli per la casa. E ancora, non mancherà l’area food con circa 20 attività tra bar e ristoranti, il restante spazio sarà dedicato alle piccole realtà di commercio locale. Il centro disporrà inoltre di circa 1800 posti auto per i visitatori. Strategicamente posizionato, a due passi dall’aeroscalo, la struttura promette di diventare una tappa obbligata anche e soprattutto per i turisti in arrivo sull’Isola, trovando così una vasta gamma di servizi già a portata di mano; comodità che rischia di compromettere il rapporto con le piccole attività del territorio, che faticano sempre di più a competere con i prezzi della grande distribuzione.