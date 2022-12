Cagliari, si suicida in una stanza del pronto soccorso: la Procura apre un’inchiesta

La Procura ha deciso di accendere i fari sul suicidio del 57enne avvenuto al Ss. Trinità di Cagliari, ospedale in capo alla Asl dove, purtroppo, gesti simili sono capitati anche in passato. Il pubblico ministero Danilo Tronci, di turno la notte della tragedia, ha deciso di vederci chiaro ed ha aperto un fascicolo, come riporta L’Unione Sarda nell’articolo di Francesco Pinna, con una ipotesi di reato molto pesante: abbandono di persona resa incapace dalla malattia. La Asl, sinora, ha solo diramato un comunicato, a poche ore dal dramma, annunciando una indagine interna per cercare di capire esattamente come si siano svolti i fatti. Il cinquantasettenne, affetto anche da altre patologie oltre al Covid, si è impiccato quando si trovava da solo ma risultava già preso in carico dai medici. L’uomo era in attesa di essere trasferito in reparto.

Nessun indagato, al momento, tra il personale medico del Santissima Trinità, ma il fatto che sia stata aperta un’inchiesta potrebbe portare, nei prossimi giorni, a importanti novità soprattutto se saranno sentiti, in qualità di testimoni, i lavoratori presenti in turno al pronto soccorso al momento del dramma.