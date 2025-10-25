Ancora un grave incidente a bordo di un monopattino elettrico. E’ successo ancora, questa volta ben due ragazzine, entrambe minorenni, hanno rischiato grosso: una delle due era persino senza casco e infatti è quella ferita più gravemente.

L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio a Pirri, in via Poerio: la ragazzina alla guida ha perso il controllo del monopattino ed entrambe sono cadute sbattendo sull’asfalto con violenza.

Immediati i soccorsi: le due sono state portate in codice rosso in ospedale, per fortuna non rischiano la vita. Ma si riaccende il dibattito sull’oggettiva pericolosità di un mezzo come il monopattino elettrico, negli ultimi tempi protagonista di tanti incidenti che mettono a rischio non solo chi li guida ma anche chi si imbatte nella loro strada.