Cagliari, serranda presa a bottigliate “per noia” e a Stampace sale la tensione tra i residenti: “Chiediamo un naturale rafforzamento dei controlli in seno al quartiere, che sarà preso d’assalto la notte di capodanno.

Non lasciateci soli”.

Un gesto senza senso quello avvenuto le scorse ore ai danni di un esercizio commerciale: una bottiglia lanciata con violenza contro la saracinesca che ora è danneggiata dall’atto vandalico. “È stata lanciata veramente forte” spiega il presidente del comitato dei residenti di Stampace Adolfo Costa.

“Il comitato a seguito delle segnalazioni delle cittadine e dei cittadini giunte nelle scorse ore chiede che vengano effettuati più controlli per una maggiore sicurezza di tutti”.