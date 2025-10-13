Gli abitanti delle palazzine che si affacciano su via Eleonora d’Arborea a Cagliari si sentono sempre più prigionieri nelle proprie abitazioni. Da mesi, se non da anni, sono costretti a convivere con un problema che sembra irrisolvibile: l’inciviltà di alcuni automobilisti che parcheggiano le proprie auto in modo ostruzionistico, impedendo l’uscita dei residenti. Il fenomeno si verifica in qualsiasi momento della giornata e della notte, in ogni stagione dell’anno, e coinvolge sia cittadini italiani che stranieri. Nonostante le ripetute segnalazioni alla Polizia Municipale di Cagliari e al Comune, la situazione non sembra migliorare. I residenti hanno più volte sollecitato l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale, oltre che di delimitatori pedonali, ma finora le loro richieste sono rimaste inascoltate.
Domenica ennesimo sequestro.
“L’ultimo episodio, avvenuto proprio questa domenica, ha toccato l’apice dell’insostenibile. Un’auto si è accostata quasi completamente alla parete di una palazzina, bloccando completamente l’uscita. I residenti, esasperati, hanno dovuto chiamare il carro attrezzi e attendere che i proprietari del veicolo uscissero da un ristorante della zona. Questa situazione, oltre a creare disagi e preoccupazione tra gli abitanti, rappresenta anche un potenziale pericolo in caso di emergenza” spiega Patrizia S.
Tra i proprietari degli immobili di via E. D’Arborea ci sono molte persone anziane, con difficoltà a deambulare, e cittadini che svolgono un servizio pubblico. Se la situazione non verrà risolta in tempi brevi, non è escluso che i residenti possano decidere di intraprendere azioni legali nei confronti delle autorità competenti. “È urgente che il Comune di Cagliari intervenga con misure concrete per risolvere questo problema e garantire la sicurezza e la tranquillità degli abitanti di via Eleonora d’Arborea”.