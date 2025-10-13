Cagliari, sequestrati in casa da automobilisti incivili: in via Eleonora d’Arborea, residenti imprigionati per colpa di chi piazza le macchine davanti agli ingressi. “Vivono anche molti anziani, domenica abbiamo dovuto chiamare il carroattrezzi”.

Gli abitanti delle palazzine che si affacciano su via Eleonora d’Arborea a Cagliari si sentono sempre più prigionieri nelle proprie abitazioni. Da mesi, se non da anni, sono costretti a convivere con un problema che sembra irrisolvibile: l’inciviltà di alcuni automobilisti che parcheggiano le proprie auto in modo ostruzionistico, impedendo l’uscita dei residenti. Il fenomeno si verifica in qualsiasi momento della giornata e della notte, in ogni stagione dell’anno, e coinvolge sia cittadini italiani che stranieri. Nonostante le ripetute segnalazioni alla Polizia Municipale di Cagliari e al Comune, la situazione non sembra migliorare. I residenti hanno più volte sollecitato l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale, oltre che di delimitatori pedonali, ma finora le loro richieste sono rimaste inascoltate.

Domenica ennesimo sequestro.

“L’ultimo episodio, avvenuto proprio questa domenica, ha toccato l’apice dell’insostenibile. Un’auto si è accostata quasi completamente alla parete di una palazzina, bloccando completamente l’uscita. I residenti, esasperati, hanno dovuto chiamare il carro attrezzi e attendere che i proprietari del veicolo uscissero da un ristorante della zona. Questa situazione, oltre a creare disagi e preoccupazione tra gli abitanti, rappresenta anche un potenziale pericolo in caso di emergenza” spiega Patrizia S.

Tra i proprietari degli immobili di via E. D’Arborea ci sono molte persone anziane, con difficoltà a deambulare, e cittadini che svolgono un servizio pubblico. Se la situazione non verrà risolta in tempi brevi, non è escluso che i residenti possano decidere di intraprendere azioni legali nei confronti delle autorità competenti. “È urgente che il Comune di Cagliari intervenga con misure concrete per risolvere questo problema e garantire la sicurezza e la tranquillità degli abitanti di via Eleonora d’Arborea”.