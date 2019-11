Cagliari, scontro tra due auto a Is Mirrionis: 54enne finisce all’ospedale

Incidente stradale in tarda serata nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. Un 28enne alla guida di una Toyota Yaris, nel tentativo di superare l’incrocio tra la via Redipuglia e la via Trincea delle Frasche, si è scontrato con una Lancia Y condotta da una donna cagliaritana di 54anni. Dopo l’urto, la Lancia è andata a sbattere su una Mercedes in sosta e un palo di segnaletica verticale.

La guidatrice della Lancia, rimasta ferita, è stata trasportata da un’ambulanza del 1q8 all’ospedale Marino in codice giallo. Il passeggero della Toyota è finito al Brotzu in codice verde. Sul posto la polizia Municipale per i rilievi di rito.