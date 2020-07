Incidente verso le 4 di notte sulla Ss 195 a Cagliari, al chilometro 5,8, all’altezza di Giorgino, in direzione Pula. Due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. L’impatto, fortuntamente, non sembra essere stato molto forte: entrambi i conducenti, rimasti feriti lievemente, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale. Sul posto ha operato la polizia Stradale del capoluogo sardo.