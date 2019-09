Cagliari, scontro auto scooter in via San Benedetto: 60enne all’ospedale

Scontro tra un’auto e uno scooter ieri sera in via San Benedetto all’incrocio con via Boito. Una donna cagliaritana di 45 anni alla guida di una Toyota mentre svoltava a sinistra si è scontrata con uno scooter Honda condotto da un 60enne che proveniva dalla sua destra diretto verso Quartu. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte degli agenti della Polizia Municipale, sul posto per i rilievi, la causa dello scontro è avvenuta per una mancata precedenza. Ad avere la peggio il motociclista che, finito a terra, è rimasto ferito tanto da essere trasportato al Santissima Trinità in codice giallo.