Cagliari, scontro auto-moto in via Sonnino: due minorenni feriti

Incidente a Cagliari in via Sonnino, all’incrocio con via Grazia Deledda. Per cause ancora in fase di accertamento, una Alfa Romeo Mito guidata da una ragazza cagliaritana di 29 anni ed una Honda sh con in sella un giovane minorenne cagliaritano e un suo amico, si sono scontrate. Ad avere la peggio i due giovani motociclisti, feriti in modo lieve: sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati al Brotzu in codice verde.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per i consueti rilievi di legge.