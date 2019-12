Cagliari, scontro all’incrocio tra via Curie e via Corsica: coinvolte tre auto

Scontro tra auto questa mattina a Cagliari. Una Citroen C2, guidata da una 37enne cagliaritana, nell’attraversare l’incrocio tra via Corsica e via Curie, regolato da segnaletica di stop, per cause in fase di ricostruzione, si è scontrata con una Toyota Yaris condotta da una 62enne di Cagliari che percorreva la via, in direzione is Guadazzonis. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, un Ford C Max condotto da un 49enne di Cagliari.

A seguito dell’urto il passeggero della Toyota è stato soccorso e trasportato dal personale di un’ambulanza del 118 presso il PS del policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.