Attacco senza esclusione di colpi dell’ex assessore alla viabilità Alessio Mereu (Fratelli d’Italia) alla consigliera Marzia Cillocu, esponente della maggioranza di centrosinistra guidata da Massimo Zedda. Motivo dello scontro in aula, il parcheggio da 400 posti di via Caprera. “La consigliera sembra fare frequentemente riferimento a situazioni passate, ma sarebbe opportuno che chiarisse esattamente a quale periodo si riferisce. Altrimenti, si può pensare anche che parli del periodo pre-bellico. Forse – incalza Mereu – lei non si ricorda di essere stata assessore, effettivamente neanche io lo ricordo ma almeno lei dovrebbe: avete assegnato voi il progetto a un progettista esterno alla giunta mettendo a gara 800mila euro, e il progetto è stato sbagliato. Non si può fare una campagna elettorale dicendo che noi non abbiamo aperto il parcheggio di via Caprera, perché l’avete sbagliato voi quel progetto. Per fortuna – ironizza Mereu – lei ride sempre consigliera Ciloccu, almeno questo di buono ce l’ha. Ma sul parcheggio di via Caprera io gliel’avevo detto in aula, visto che lei lo ignorava: quel parcheggio è della regione. Lei l’aveva promesso ai residenti ma glielo ripeto: solo Totò era riuscito a vendere la fontana di Trevi”, conclude Mereu.