Cagliari, schianto tra due moto ad un incrocio: centauro 18enne all’ospedale

Incidente stradale all’incrocio tra via Dante e via Cervi a Cagliari. Un 25enne residente nell’hinterland cagliaritano, alla guida di una moto Suzuki, arrivato all’angolo con la via Cervi, si è scontrato con una moto Piaggio guidata da un ragazzo 18enne. Ad avere la peggio è stato proprio il diciottenne, soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu in codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale.