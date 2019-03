Cagliari, schianto tra due auto in viale Marconi: ambulanza e traffico in tilt

Incidente in viale Marconi tra due auto, all’altezza del market Lidl. Una Dacia guidata da una donna, uscendo dal parcheggio, è stata centrata da una Bmw. L’impatto è stato abbastanza forte ma, fortunatamente, i danni maggiori sono stati per le due automobili. Traffico in tilt, anche i pullman delle linee 30 e 31 hanno dovuto fare i conti con i rallentamenti. Ko per circa mezz’ora la porzione di una delle arterie che collegano Cagliari con varie città dell’hinterland. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, non ci sarebbero feriti gravi.

In azione anche una pattuglia della polizia Municipale per svolgere i “classici” rilievi del caso.