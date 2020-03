Cagliari, schianto all’incrocio di via Is Maglias: Opel contro Renault, una donna ferita in ambulanza. Due donne coinvolte nell’incidente tra una Opel e una Renault all’incrocio tra via is Maglias e via San Michele: una è rimasta ferita in maniera seria e portata via da un’ambulanza. Lo schianto è avvenuto pochi minuti fa, gli incidenti purtroppo continuano anche nelle strade semivuote di Cagliari. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della Polizia Locale.