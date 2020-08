Cagliari, schianto al Poetto: gravissimo un 36enne milanese, in ospedale anche una 53enne selargina

Cagliari, schianto al Poetto: gravissimo un 36enne milanese, in ospedale anche una 53 enne selargina. Una fiat Punto condotta da un uomo 36enne della provincia di Milano ed una Opel Astra condotta da una donna 53enne di Selargius, si sono scontrate violentemente all’incrocio tra viale Lungosaline e via Ischia. Il conducente della Punto è rimasto intrappolato all’interno del veicolo: i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno tagliato la portiera per estrarlo dall’abitacolo. L’uomo è stato poi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu con un codice rosso, in gravi condizioni. Il passeggero della Fiat Punto è stato trasportato anch’esso al Brotzu in codice rosso. La conducente della Opel Astra è stata invece soccorsa dal 118 e trasportata con assegnato codice giallo al PS del Policlinico.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per gestire il traffico che ha chiaramente subito rallentamenti.