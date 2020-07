Cagliari, scatta la disinfestazione contro gli scarafaggi: ecco dove

Disinfestazioni in programma per lunedì 20 luglio a Cagliari. A darne notizia il comune: le vie Macerata (tra le va Venezia e Corsica), Bellini, Dei Villini (tra i civici n. 2 e n. 18), il viale Pula (tra i civici n. 23 e n. 37), le vie Manurita e Delunas, il viale Borgo Sant’Elia (civico n. 47) e la via Africo, lunedì 20 luglio 2020 saranno interessate da una disinfestazione contro la diffusione di scarafaggi. In corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali, l’intervento del Servizio anti-insetti avrà inizio alle ore 8.

Prescrizioni: biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada; gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa; divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.