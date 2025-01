A Cagliari, in Via Cornalias 139 da oltre due mesi scaricano le acque nere provenienti dalla fogna, direttamente nel marciapiede. L’ennesimo grido di un residente disperato: “Nessuno interviene, nonostante le chiamate ad Abbanoa, Polizia municipale e comune di Cagliari” racconta a Casteddu Online Michele Mascia. “Tre mesi fa sono iniziate a uscire acque nere dal tubo di scarico di un giardino”, “Tutto il vicinato si è lamentato, segnalando quanto accade a diversi enti”, “Siamo addirittura arrivati ad interpellare la questura”, spiega Michele. “Ho personalmente contattato Abbanoa, che come al solito promette di intervenire senza risultati”, “È una situazione di estremo disagio, ho la porta della camera proprio davanti a questo scempio, l’odore di fogna è incredibile”, “Non si può nemmeno parcheggiare poiché si formano acquitrini” prosegue. All’interno delle abitazioni ci sarebbe una sorta di fossa settica che riempiendosi necessita di essere svuotata periodicamente, “Gli inquilini dicono che non è compito loro, poiché non obbligati a spendere ogni due mesi centinaia di euro per chiamare l’auto spurgo”, “Di conseguenza non se ne occupa nessuno e queste acque continuano a uscire tutti i giorni”. Non solo l’odore sgradevole dei liquami, la via sarebbe inoltre interessata dalla presenza di ratti, “Il marciapiede è ormai impraticabile essendosi formata della fanghiglia contenente prodotti fognari”, conclude.