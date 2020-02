Cagliari scalda i motori per il Carnevale: rullano i tamburi de “Sa ratantira”

Carnevale è già nell’aria, a Cagliari. I bravissimi componenti de “Sa ratantira casteddaia” danno la sveglia a tutti nel primo venerdì di febbraio, il mese classico per maschere, coriandoli e stelle filanti. Eccoli, nel video in diretta pubblicato dalla loro pagina Facebook mentre fanno le prove ufficiali in vista del clou degli eventi. Il ritmo dei tamburi coinvolge tutti, dal Corso Vittorio a piazza Yenne i più anziani si commuovono dalla felicità e i bambini restano come incantati dal “bum bum” ben ritmato. Un piccolo antipasto di tutti i festeggiamenti in programma, nella seconda metà del mese, tra sfilate e il rogo finale di Re Cancioffali. Perché il Carnevale, a Cagliari, è anche “tipicità” e “identità” di un intero popolo, quello sardo.