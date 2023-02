Paura in via S’Arriu, a pochissimi metri di distanza dal mercato comunale pirrese di Is Bingias. Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha centrato in pieno una Fiat, parcheggiata, facendola volare sin sopra il marciapiede. Solo per fortuna, nonostante il violento impatto, non si registrano feriti: la proprietaria della macchina colpita si è subito precipitata sul posto. Dopo pochi minuti sono intervenute, per svolgere tutti i rilievi del caso, le forze dell’ordine.