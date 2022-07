Cagliari, sbanda dopo aver colpito un’auto parcheggiata in via Tuveri e si ribalta: un uomo all’ospedale

Spettacolare incidente in via Tuveri a Cagliari. Un uomo alla guida di una Renault Capture, un ultrasessantenne, si è ribaltato dopo aver colpito, molto probabilmente, un’altra macchina, una Mini, parcheggiata accanto alle siepi che delimitano il distributore di benzina. Lo schianto è avvenuto all’altezza delle strisce pedonali e solo per miracolo non si registrano feriti tra i passanti. Il guidatore è stato estratto dalle lamiere e portato al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto, per svolgere tutti gli accertamenti del caso, gli agenti della polizia Locale.