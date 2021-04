Cagliari, sbanda con l’auto e centra il guard rail sulla 195 Racc: 45enne finisce all’ospedale

Incidente stradale a Cagliari, nella Ss 195 racc, in direzione Elmas. Una Fiat panda, guidata da un 45enne residente nell’hinterland cagliaritano, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, andando a urtare il guard rail. Il guidatore è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale.