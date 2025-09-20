Un giorno triste quello di oggi, il mondo del volontariato si prepara a salutare all’uomo che si è sempre prodigato per gli altri.

“Oggi viviamo un dolore profondo, di quelli che tolgono il fiato e lasciano senza parole. Nessuno di noi era pronto e nessuno potrà mai colmare il vuoto immenso che lasci dietro di te.

Hai contribuito alla creazione del mondo del soccorso, hai creato legami, speranza, coraggio. Hai seminato valori che continueranno a crescere e a vivere grazie al tuo esempio.

PRESIDENTE, COLLEGA, AMICO, MENTORE, PADRE…per ciascuno di noi sei stato un porto sicuro, una guida, un sorriso, una mano tesa nei momenti difficili. Con te abbiamo riso, sognato, lottato e costruito.

Oggi il nostro cuore è spezzato, ma nel silenzio del dolore ci aggrappiamo ai tuoi insegnamenti, al tuo entusiasmo, al tuo coraggio e alla tua umanità. Tu continuerai a vivere in ogni storia, in ogni gesto, in ogni soccorso, in ogni colpo di sirena.

Il tuo lascito non sarà mai dimenticato, come tu non sarai mai dimenticato.

Grazie per tutto ciò che sei stato e per ciò che continuerai a essere dentro di noi” è il messaggio dedicato a Pais da Sardegna Soccorso – ALPHA166.