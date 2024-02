Cagliari, sanità in codice rosso: 7 mesi per una visita pneumologica e anche 300 giorni per un controllo al cuore

La tripla cifra, a livello di giorni di attesa, compare ancora dopo tanti esami e visite disponibili nei tre ospedali di Cagliari gestiti dall’Asl e nelle strutture mediche della Città Metropolitana. Si supera agilmente quota 200, in vari casi si tratta dello stesso esame ma in luoghi diversi. I tempi scendono, e nemmeno sempre, se si è disposti a viaggiare e raggiungere luoghi quali Muravera, Isili, Mandas o San Nicolò Gerrei: anche se, soprattutto per gli anziani, anche Decimomannu, Elmas o Quartu Sant’Elena rappresentano posti difficili da raggiungere. Tirando le somme e leggendo il documento fresco di pubblicazione da parte dell’Asl di Cagliari sulle prime disponibilità per sede e i tempi medi di attesa in giorni, ci sono anche casi di attese inferiori ai dieci giorni, come una visita ginecologica a Muravera, un giorno di attesa, o a Quartu, tre giorni, ma si tratta di una netta minoranza. Attesa minima di due mesi per la stragrande maggioranza delle prestazioni mediche gratuite.