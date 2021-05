Cagliari, salsiccia e carasau per i crocieristi a spasso in città: “Potranno entrare solo in negozi certificati” (VIDEO)

Famiglie con figli e passeggini al seguito, ma anche 40enni e cinquantenni. La zona gialla “regala” ai crocieristi, 615 su un totale di 1500, sbarcati dalla nave Costa Smeralda a Cagliari, la possibilità di fare tanti walking tour in città. Niente bus super protetti, basta indossare sempre la mascherina e non creare assembramenti. I pullman, tutti privati, li utilizzeranno per visitare il Poetto e i colli di Bonaria e Monte Urpinu. Prima, a pranzo, resteranno all’aria aperta tra Marina, Stampace e la zona di Castello: “Mangeranno prodotti tipici sardi. Carasau, salsiccia e olive, tutto in modalità take away”, spiega a Casteddu Online Cinzia Cincotta, amministratrice delegata dell’agenzia che sta curando i tour. “Sono diciassette le guide turistiche che possono lavorare grazie ai vacanzieri. Una trentina ha scelto Nora, torneranno in nave dopo 4 ore. Per tutti gli altri, invece, le visite dureranno tra le due ore le due ore e mezzo”. Una mini vacanza comunque blindata.

“Non potranno fare acquisti in tutti i negozi, ma solo in alcune strutture già decise e verificate dalla Costa Crociere, dove è garantita anche l’igienizzazione. I crocieristi, che ripartiranno alle 17:30 alla volta di Civitavecchia, non potranno mai entrare in contatto con persone estranee alla crociera”. Prima dello sbarco, raffica di tamponi: tutti, fortunatamente, negativi.