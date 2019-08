Cagliari, ruba da tre auto in sosta in via dei Genovesi: pregiudicato in manette

Cagliari, ruba all’interno di tre auto in sosta: arrestato.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, durante un servizio di pattuglia volto a contrastare i reati predatori nella notte, hanno colto in piena flagranza di furto aggravato un pregiudicato di 42 anni, dimorante presso la struttura della Caritas.

In particolare, intorno alle cinque, i militari stavano transitando nei pressi di via deiGenovesi dove hanno visto un uomo rovistare all’interno di un’auto in sosta. Giunti nei pressi, i carabinieri hanno riscontrato come il pregiudicato avesse infranto il cristallo dell’automobile e stesse rovistando al suo interno. Notata la presenza del personale, l’uomo si è nascosto al di sotto di una Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze, ma è stato, pur con difficoltà, arrestato.

Nella circostanza è stata notata un’altra auto, sempre parcheggiata nelle vicinanze, anch’essa con il cristallo in frantumi.

Il pregiudicato è stato trasportato presso gli uffici del comando provinciale e successivamente presso il tribunale per la sottoposizione al rito direttissimo dove è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura cautelare in carcere.