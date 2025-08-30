Nel pomeriggio di ieri è stato rimosso il Ficus schiantato in viale Sant’Avendrace. L’esemplare, unico rimasto nello storico viale, era stato sottoposto a regolare valutazione e risultava in “classe C” di propensione al cedimento, con “gravità moderata”, senza segni visibili di criticità.

Il patrimonio arboreo cittadino comprende oltre 21mila alberi presenti nel verde urbano e più di 10mila all’interno dei parchi. A tutela della loro salute e stabilità, il Comune ha avviato un censimento completo con classificazione di terzo livello, la più analitica, che ha consentito di redigere oltre 12mila schede di valutazione, con validità triennale e aggiornamento periodico.

Come già avvenuto per il caso analogo in piazza Ingrao, sono state attivate le procedure di verifica fitopatologica in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Agraria dell’Università, convenzionati con il Servizio Parchi, verde e gestione faunistica. L’obiettivo è accertare l’eventuale presenza di segni occulti di malessere non visibili dall’esterno.

Attualmente, sul territorio comunale risultano 202 alberi classificati in “classe D” (gravità estrema) e 176 in “classe C/D” (gravità elevata), prevalentemente Ficus, Pini d’Aleppo e Jacarande. Tutti questi esemplari sono sottoposti a costante monitoraggio e ad una graduale messa in sicurezza delle piante a maggiore rischio.

“Verosimilmente – ha spiegato l’assessora Luisa Giua Marassi – il breve ma intenso temporale estivo di ieri (venerdì 29 agosto 2025), caratterizzato da un violento scroscio d’acqua, ha appesantito in maniera improvvisa la chioma del Ficus determinandone la frattura. Si è trattato di un evento inaspettato e imprevedibile. I tecnici, gli agronomi e i consulenti sono comunque al lavoro per effettuare tutte le verifiche necessarie”.

L’Amministrazione comunale di Cagliari conferma l’impegno costante nella cura del patrimonio arboreo cittadino: oltre 30mila alberi sono sottoposti a monitoraggio continuo e il Servizio Verde pubblico proseguirà con gli interventi più urgenti, a tutela della sicurezza e del decoro urbano.