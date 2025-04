Restano gravi le condizioni di Simone Tocco, 38enne di Elmas, investito nella notte tra sabato e domenica mentre effettuava l’ultima consegna in viale Monastir, direzione Sestu. Il rider viaggiava su una bici elettrica quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con un’auto guidata da una 27enne residente nella provincia del Sud Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, i due mezzi procedevano nello stesso senso di marcia e l’impatto sarebbe avvenuto lateralmente. Nell’urto, Simone ha battuto violentemente la testa ed è stato sbalzato sull’asfalto, riportando gravi lesioni. Soccorso tempestivamente dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Brotzu, dove è attualmente ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili ma critiche; la prognosi rimane riservata. Non è ancora chiaro se il rider indossasse il casco al momento dell’incidente. Sia la bici elettrica che l’auto coinvolta sono state poste sotto sequestro penale, a disposizione dell’autorità giudiziaria per consentire ulteriori accertamenti. La conducente dell’auto verrà ascoltata nelle prossime ore per tentare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.Tanti i messaggi di incoraggiamento per Simone, accompagnati dalla speranza che possa presto essere dichiarato fuori pericolo.