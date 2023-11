Cagliari, riaffiorano le vecchie fogne in via Roma: “Il cantiere va avanti”

Riaffiorano le vecchie fogne in via Roma. La fotografia dei resti delle condutture novecentesche hanno allarmato i cagliaritani. “Via Roma. Riaffiorano. Dovrebbero essere le coperture voltate delle vecchie fognature. La soprintendenza fermerà tutto ? Oppure no?” l’allarme è stato lanciato sui social network dall’ex assessore all’Urbanistica Giampaolo Marchi. Il cantiere tuttavia non si fermerà. Dal Comune fanno sapere che si tratta delle vecchie condutture fognarie del secolo scorso che collegavano la zona della Marina con il porto. Infrastrutture che saltano fuori in ogni scavo del centro storico cittadino. Anche l’archeologo che sorveglia il cantiere non ha ritenuto di dover bloccare i lavori.

Proprio ieri il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato che in alcuni punti della strada è stato risistemato il vecchio basolato.